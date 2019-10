Il y a les infos papillons, petits anges partis trop vite, comme cet article qui nous a demandé de coûteux efforts et a été publié une demi-heure à peine avant l’annonce d’un accord qui le rendait caduque. Et puis il y a les infos qui durent. Nous en avons choisi cinq dont vous pourrez encore débattre, demain, à la machine à café…

1. L’annonce du jour : Un accord sur le Brexit (qui ne règle presque rien)

Le tweet du jour n’est pas le fait d’un influenceur mais de Jean-Claude Juncker, qui a éclairé notre matinée d’un «Where there is a will, there is a #deal» annonçant qu’un accord sur le Brexit avait été trouvé ce jeudi entre Européens et Britanniques. Il doit maintenant être approuvé par le Parlement britannique. Son adoption est plus qu’incertaine et le rejet du texte ouvrirait une nouvelle période d’incertitude.

Boris Johnson et Jean-Claude Juncker, ce jeudi, à Bruxelles. - Francisco Seco/AP/SIPA

2. L’interrogation du jour : Dutroux va-t-il bientôt sortir de prison?

La dernière fois que nous avions entendu parler du pédophile belge, c’était parce qu’il réclamait un vélo d'appartement dans sa cellule. Il prenait du poids et son état de santé se dégradait. Deux ans plus tard, c’est une expertise psychiatrique que réclame l’avocat de Marc Dutroux. Elle est un préalable à une libération conditionnelle du meurtrier. Le parquet a émis un avis favorable mais le chemin vers la libération hypothétique de son client à l'horizon 2021 est encore long.

Marc Dutroux lors de son procès en juin 2004 en Belgique. - -- / POOL / AFP

3. Le livre du jour : «Les faire taire», de Roman Farrow​

Le livre du jour est disponible depuis hier, mais il nous a fallu un peu de temps pour le parcourir. Dans « Les faire taire », Ronan Farrow, le journaliste par qui le scandale Weinstein est arrivé, revient sur les coulisses d’une affaire aux allures de roman d’espionnage, deux ans après la naissance du mouvement #MeToo. Petit résumé...

Le journaliste Ronan Farrow sort le livre «Les faire taire» sur les dessous de l'affaire Weinstein - Robert Deutsch-USA TODAY/Sipa US/SIPA

4. Le fake off du jour : Porte-clés traqueurs, gare à l'intox

La rumeur vient de loin et nous l’avons remontée jusqu’en Afrique du Sud (enfin, via Internet, hein…) Elle laisse entendre que des porte-clés, offerts en cadeau dans des stations-service, contiennent une puce qui permet à des cambrioleurs de vous traquer et vous dévaliser. Pour résumer, c’est faux. Mais maintenant que votre curiosité est piquée, voici la suite...

L'intrus s'est retrouvé enfermé à clé. - PixaBay

5. La vidéo du jour : « Le Père Noël est une ordure » a 40 ans

Voilà c’est tout pour aujourd’hui, on vous laisse profiter de votre soirée. Pensez bien à déconnecter votre enceinte si vous recevez des invités, surtout s’ils arrivent avec une tarte aux fraises.

Laurent Bainier