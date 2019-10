Une demande qui n’est « pas à l’ordre du jour ». Martine Vassal présidente de la métropole d’Aix-Marseille et du département des Bouches-du-Rhône, avait formulé une demande d’audience auprès du Premier ministre, Edouard Philippe​, afin d’évoquer la fusion entre les deux institutions.

« Les services du gouvernement lui ont répondu qu’une réunion n’était pas à l’ordre du jour », indique-t-on du côté du département à 20 Minutes, sans plus de précisions. Elle ne devrait donc pas intervenir avant les prochaines élections municipales. La fusion entre la métropole d’Aix-Marseille et le département des Bouches-du-Rhône, sur le même modèle que celle de Lyon et du département du Rhône, était envisagée par l’exécutif pour plus d’efficacité.

A.M.