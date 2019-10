Le parc zoologique de Vincennes a quatre souches de blob en culture. — F-G Grandin/MNHN

La bestiole du jour : Un nouvel animal au zoo de Vincennes

Le blob, créateur hors-pair de réseau. - F-G Grandin/MNHN

Ni animal, ni plante, ni champignon, le blob s’est fait malgré tout une place au zoo de Vincennes. Le blob ? Un être unicellulaire, dépourvu de cerveau, qui n’a pas un seul neurone… Et capable pourtant de résoudre bien des problèmes, comme sortir d’un labyrinthe ou tracer des réseaux aussi robustes que ceux que conçoivent des hommes. Plus de détails par ici.

Le fail du jour : La montre volée à Paris estimée à 800.000 euros était… une fausse

Selon la victime, sa montre coûtait le prix d’une 80 m² dans le cossu XVIe arrondissement, une Tourbillon Diamond Twister de la marque suisse Richard Mille. Cet homme d’affaires franco-japonais, âgé de 30 ans, avait déclaré aux policiers s’être fait dérober cet objet alors qu’il fumait devant l’hôtel Napoléon, un palace cinq étoiles dans lequel il séjournait. Mais l’enquête menée par la Brigade de répression du banditisme de la police judiciaire a permis de déterminer que la montre de luxe déclarée volée le 7 octobre était en réalité « une fausse », indique à 20 Minutes une source policière.

Les disparus du jour : Pourquoi la France insoumise va la jouer profil bas aux municipales

Le leader de La France Insoumise (LFI) Jean-Luc Melenchon discute avec des passants à Marseille, le 5 octobre 2019. - GERARD JULIEN / AFP

Les Insoumis n’affichent pas d’objectif chiffré pour les municipales, un scrutin délicat pour le mouvement à l’implantation locale récente. Ils veulent constituer des listes non estampillées LFI, avec des citoyens et d’autres formations de gauche. Et surtout tourner la page de l’échec des européennes, et préparer la présidentielle de 2022. Explications.

Le fake off du jour : Eglise pillée, rumeur de décès d’enfants… Le vrai du faux sur la crise en Equateur

Après douze jours de manifestations, le président du pays a retiré un décret controversé. La contestation a fait l’objet de rumeurs. « 20 Minutes » trie le vrai du faux dans cet article.

La vidéo du jour : Charlie Chaplin dans l’œil des avant-gardes à Nantes

