Les réseaux sociaux sont devenus un recours incontournable. Illustration. — Gerd Altmann - PixaBay

Vendredi, le Quai des Savoirs de Toulouse organise le Tutofest, consacré au phénomène des tutos.

Peut-on s’y fier ? Vont-ils remplacer les profs ? « 20 Minutes » a posé ces questions à Franck Amadieu, chercheur en psychologie cognitive à l’université Toulouse Jean-Jaurès.

Quand les tutos permettent de réparer son ordi, c’est bien, mais ils ont des aspects plus inquiétants.

Ils nous disent comment réparer notre lave-vaisselle, battre tel ou tel Pokemon ou convaincre nos amis que la Terre est plate. Les fameux tutos ont envahi notre quotidien. Le Quai des Savoirs de Toulouse y consacre vendredi un premier festival décalé avec palmarès et remise d’un « Tutodor ».

L’occasion aussi de se poser des questions sérieuses sur les limites des « tutoriels ». L’un des participants, Franck Amadieu, chercheur à l’université Toulouse Jean-Jaurès et spécialiste en psychologie cognitive, répond aux questions de « 20 Minutes ».

C’est quoi au juste un tuto ?

Les tutos, au sens de tutoriels, ce sont pour nous chercheurs des vidéos ou des animations qui présentent des procédures, des vidéos à visée de démonstration dans le but que la personne les reproduise. Sachant qu’il y a de plus en plus d’auteurs, amateurs ou professionnels.

Le thème provocateur de table ronde à laquelle vous allez participer est « Peut-on se fier aux tutos ? ». Alors ?

Si on élargit la notion de tutoriel à la question des vidéos qui cherchent à nous montrer ou à nous démontrer des choses, il y a évidemment des vidéos auxquelles on peut se fier et d’autres non. Du point de vue de la recherche, ce qui est intéressant c’est de savoir comment les gens détectent ou pas que les tutoriels sont fiables.

Nous traitons donc la question des sources d’information en vérifiant si le public la prend en compte quand il visionne. Et on s’aperçoit que, parfois, il ne la traite absolument pas. Que vous soyez un inconnu ou un grand scientifique, parfois vous avez le même impact. On a aussi constaté que les jeunes collégiens sont assez peu réceptifs aux sources. Même s’ils sont formés à ça, ce n’est pas spontané.

Y a-t-il une dimension inquiétante dans certains tutos ?

Nous travaillons beaucoup sur les questions de développement durable et ce qui parfois nous préoccupe, c’est quand on voit des vidéos de climatosceptiques qui ne reposent sur rien ou des vidéos par exemple de « platistes », ces gens qui pensent que la terre est plate. Cela peut paraître surprenant mais le phénomène se développe pas mal sur les réseaux sociaux. Vous avez ensuite des groupes qui se créent autour de thématiques totalement infondées du point de vue scientifique.

Quels sont les ressorts des tutos, est-ce que l’humour passe mieux par exemple ?

On n’a pas analysé l’humour spécifiquement, mais les émotions. Nos résultats ne sont pas encore très concluants mais on sait quand même que l’appel à la peur ou le fait de générer de l’émotion dans les messages peut avoir des effets. Des effets d’adhésion, parce que l’émotion peut renforcer l’information et la rendre plus crédible. Mais elle peut aussi générer un effet de repli totalement inverse.

Ce qui peut marcher dans l’humour, c’est qu’il peut rendre la situation incongrue ou inattendue, un élément qui joue sur la mémoire. Si vous les mémorisez plus facilement, il y a plus de chance pour vous adhériez à des arguments.

Les tutos vont-ils un jour remplacer les profs ?

Je n’ai aucune inquiétude là-dessus. Les études montrent très bien que l’outil ne fait pas la pédagogie. Vous pouvez donner des outils formidables à des élèves, s’il n’y a pas l’enseignant derrière qui accompagne l’utilisation de cet outil et met en place un scénario pédagogique autour, ça ne marche pas. L’élève est toujours en demande d’accompagnement. Personne n’a envie de se retrouver seul toute la journée face à une machine.