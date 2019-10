Un manège à nacelles. Illustration. — M. Allili / Sipa

Une enquête a été ouverte par le parquet pour « blessure et homicide involontaire ». Quatre personnes ont été placées en garde à vue mardi matin, selon Le Progrès, après un accident de manège qui a coûté la vie à une jeune femme de 23 ans ce 14 octobre, vers 22h30, à Firminy, dans la Loire. Une autre jeune femme, âgée de 20 ans, a été gravement blessée et était entre la vie et la mort lundi soir lors de son admission à l’hôpital.

Ces deux passagères ont été éjectées d’une attraction formée de nacelles suspendues et ont été projetées à environ 15 mètres du manège. L’accident s’est produit au moment où la balancelle sur laquelle se trouvaient les victimes a heurté un autre manège.

Les quatre personnes placées en garde à vue dans le cadre de cette enquête sont les propriétaires et les exploitants des manèges en question. Des experts missionnés par le parquet de Saint-Etienne se sont également rendus sur les lieux de l’accident ce mardi matin pour examiner les attractions placées sous scellés.

Il s’agit notamment de comprendre dans quelles circonstances le bras supportant la nacelle où étaient installées les victimes a cédé et si les fortes rafales de vent qui soufflaient au moment de l’accident peuvent être à l’origine de cette défaillance.