Une grille de loto (illustration). — JDD / Sipa

Vous feriez quoi avec 20 millions d'euros ? La question se pose actuellement pour une habitante des Vosges, gagnante du 6e plus gros lot de l'histoire du Loto , le 28 septembre dernier.La chanceuse avait validé son ticket à l'Intermarché de Contrexéville, a révelé la Française des Jeux (FDJ), dans un communiqué.

Alors, que compte faire la quinquagénaire de ce pactole ? « On n’a pas la folie des grandeurs, on va rester dans notre quotidien, mais amélioré », a-t-elle modestement répondu. Avec son mari, ils ont déjà acheté une nouvelle voiture et ont quelques projets. Comme de s'offrir un beau voyage et d'entreprendre des travaux dans leur maison. Et surtout « de gâter leur entourage », écrit la FDJ, sans réveler l'identité de la chanceuse.