Pompier en grève, à Bordeaux. Photo d'illustration. — UGO AMEZ/SIPA

Des milliers de sapeurs-pompiers professionnels se sont donné rendez-vous à Paris ce mardi après-midi pour une manifestation nationale. Le défilé, qui doit partir à 14h place de la République pour s’achever vers 18h place de la Nation, poursuit un mouvement de grève commencé en juin.

Très suivi selon les syndicats, ce mouvement de grève n’a cependant pas entraîné de perturbations majeures, les pompiers étant astreints à un service minimum.

Vous êtes pompier et vous soutenez le mouvement, voire, vous allez manifester, racontez-nous pourquoi. Avez-vous l’impression de manquer de reconnaissance ? Trouvez-vous votre métier de plus en plus pénible ? Devez-vous combler des problèmes d’effectifs ou des carences d’autres systèmes d’urgence ? Avez-vous l’impression de devoir gérer de plus en plus d’interventions ? Devez-vous faire face à des agressions au quotidien ? Qu’espérez-vous de cette journée de mobilisation ? Vous pouvez répondre en remplissant le formulaire ci-dessous. Si vous le souhaitez, votre anonymat sera préservé. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un prochain article.