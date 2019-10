Camille Cerf porte un modèle de sa capsule Pomm'Poire. — Pomme Poire

Âgée de 25 ans, Camille Cerf, qui fût la première Miss Nord-Pas-de-Calais à porter la couronne de Miss France, en 2015, s’est depuis fait un point d’honneur à défendre la beauté sous toutes ses formes. Souvent apostrophée sur les réseaux sociaux parce qu’elle s’habille en taille 40, la jeune femme assume et même revendique. C’est entre autres pour cela qu’elle a signé une capsule avec la marque de lingerie nordiste Pomm’Poire.

« J’ai aussi envie qu’on montre les filles un peu plus normales »

« J’avais cette envie de dire aux gens qu’il faut arrêter de se formaliser. Aujourd’hui, il n’y a pas qu’un seul type de beauté, il y en a des milliers ! », a déclaré Camille Cerf au site Le tribunal du net. D’ailleurs, la campagne de promotion de sa capsule de lingerie s’est faite avec des mannequins madame tout le monde. « J’ai aussi envie qu’on montre les filles un peu plus ''normales'' […], des filles du quotidien, des filles qui ont des tatouages, des filles qui ont des piercings, des filles qui ont des cheveux blancs, des filles qui sont petites, des filles qui sont très grandes, des filles qui ont plus de formes », a déclaré la Calaisienne.

Mais montrer des « filles du quotidien » ne sert à rien si ces dernières sont entièrement remodelées par ordinateur. Ainsi, pour les photos des modèles Pomm’Poire, Camille Cerf a exigé de ne pas passer par la case Photoshop : « J’ai tellement été retouchée pendant mon année de Miss France et en fait c’est vexant, confie la jeune femme. On se dit ''ah oui donc ça c’était pas beau, ça c’était pas assez bien''. » Alors elle a dit stop : « On s’en fiche du regard des autres », affirme-t-elle.