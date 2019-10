Orage (illustration). — JASON WEINGART/CATERS NEWS AGENCY/SIPA

Les k-way et parapluies seront de sortie ce lundi. Météo France a lancé une alerte orange pour des orages puissants dans 17 départements du Centre et l’Ouest de la France. En effet, entre 14 heures et 20 heures une perturbation orageuse venue du Golfe de Gascogne et va remonter vers le nord-ouest, provoquant des épisodes orageux avec des pluies intenses.

Dans son dernier bulletin publié à 6 heures, Météo-France prévient qu'« une ligne orageuse active rentre par l’Aquitaine » en cours d’après-midi avant de se « propager vers le nord-est pour progressivement affecter les Charentes, le Poitou, l’ouest du Limousin, le Centre et le sud des Pays-de-la-Loire ».

🔶🔶 17 départements sont placés en #VigilanceOrange par @meteofrance . Des phénomènes potentiellement violents peuvent se produire en seconde partie de journée.

En cas d’urgence ☎️112 pic.twitter.com/vbSI62gVHx — VISOV | #MSGU (@VISOV1) October 14, 2019

En tout, 17 départements sont pour le moment suivis par Météo France : Charente (16), Charente-Maritime (17), Cher (18), Dordogne (24), Eure-et-Loir (28), Gironde (33), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Landes (40), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Maine-et-Loire (49), Orne (61), Sarthe (72), Deux-Sèvres (79), Vienne (86) et Haute-Vienne (87). Les Pyrénées ne seront pas épargnées, avec de fortes rafales de vent et de possibles déferlements vers les vallées.

Ne pas se déplacer, courir ou s’abriter sous un arbre ou un parapluie en cas d’orage

Entre 20 et 30 mm de pluie devraient tomber, pouvant provoquer des ruissellements. Sont également prévues des chutes de grêle et de violentes rafales de vent, jusqu’à 110 km/h localement. Météo France prévient également qu’une forte activité électrique sera observée. Ces orages risquent de durer pendant la soirée et la nuit prochaine.

Météo France rappelle aux citoyens quelques conseils : ne pas se déplacer, courir ou s’abriter sous un arbre ou un parapluie en cas d’orage. Mais aussi mettre ses biens en sécurité, éviter les sorties en montagne et d’utiliser ses appareils électriques.