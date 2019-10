Si, comme Simone Biles, vous étiez bien occupé ces dernières 48 heures, pas de panique : notre résumé de l’actu du week-end en cinq points est là pour vous…

1. La question du week-end : Vendredi soir, Le Parisien annonce l’arrestation d’un homme à Glasgow qui, selon la police écossaise, pourrait être le célèbre fugitif Xavier Dupont de Ligonnès. La machine s’emballe, les médias français – 20 Minutes compris – reprennent l’information après l’avoir fait confirmer par la police. Des doutes sont progressivement émis. Et samedi, vers midi, un test ADN vient régler l’affaire : il ne s’agit pas de Xavier Dupont de Ligonnès. Comment en est-on arrivé à croire à une fausse piste ? La réponse ici.

L'ancien procureur de Nantes, Xavier Ronsin, lors d'un point presse concernant l'affaire Dupont de Ligonnès en avril 2011. - JS Evrard/AFP

2. La véritable info du week-end : l'offensive turque en Syrie se poursuit

Elle dit vouloir chasser des secteurs frontaliers la milice kurde syrienne des Unités de protection du peuple (YPG), qu’elle qualifie de « terroriste ». La Turquie a poursuivi ce week-end son offensive dans le nord-est de la Syrie entamée mercredi. Les Américains ont déclaré qu’ils retireraient jusqu’à 1.000 de leurs soldats présents dans cette zone. La France a annoncé qu’elle cessait ses ventes d'armes à la Turquie. Du côté kurde, on annonce la fuite de près de 800 proches de jihadistes qui étaient regroupés dans un camp désormais non gardé.

3. Le rassemblement du week-end : Un Teknival en hommage à Steve Maia Caniço

Les organisateurs avaient conçu ce teknival comme un hommage à Steve Maia Caniço, jeune homme noyé dans la Loire à l’issue d’une free party le soir de la Fête de la musique. Baptisé Tek’Steve’All, ce rassemblement illégal, qui doit théoriquement s’achever dimanche soir, a réuni plus de 10.000 teufeurs entre Nantes et Sainte-Luce-sur-Loire. Aucun incident n’a été signalé mais les plaintes pour nuisances sonores ont été très nombreuses vendredi et samedi soirs nous explique notre journaliste sur place.​

4. Le reportage du week-end : Un typhon géant déferle sur le Japon

Notre correspondant à Tokyo décrit des épiceries aux rayons vides, des rues désertes, un trafic paralysé. Le Japon s’était préparé dès vendredi au passage du typhon Hagibis, un phénomène météo d’une intensité inouïe, rappelant l’épisode de 1958, qui avait fait plus de 1.200 morts et disparus sur la péninsule d’Izu, au sud de Tokyo. Selon un bilan encore provisoire, au moins 14 personnes ont été tuées par les pluies torrentielles et les vents extrêmement violents qui ont balayé l’île ce week-end.

Une zone résidentielle inondée après le passage du typhon Hagibis, dans l'arrondissement de Setagaya à Tokyo, le 12 octobre 2019. - Takehito Kobayashi/AP/SIPA

5. Le live du week-end : Qualification historique à Yokohama

C’est sans doute le premier très grand moment de cette Coupe du Monde de rugby. Les joueurs japonais ont dominé (28-21) les Ecossais et obtenu avec la manière leur qualification pour les quarts de finale de la compétition, qu’ils disputeront face à l’Afrique du Sud. C'est la première fois qu'ils atteignent ce niveau. Dans l’autre match du dimanche, les Gallois se sont imposés face à l’Uruguay et ont décroché la première place de leur groupe. Ils affronteront donc la France dimanche prochain à Oita.

Le Japon après sa victoire face à l'Ecosse, à Yokohama le 13 octobre 2019. - Christophe Ena/AP/SIPA

Voilà c’est tout pour ce week-end, on vous laisse profiter de votre dimanche soir. Si jamais, vous ne savez pas quoi regarder ou écouter avant de vous endormir, voici quelques pistes repérées sur les sites de replay, SVOD, streaming et podcasts.

Laurent Bainier