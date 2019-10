Plus de 10.000 teufeurs sont réunis depuis vendredi soir Prairie de Mauves, entre Nantes et Sainte-Luce-sur-Loire.

Ce rassemblement illégal de musiques électroniques est marqué par un hommage à Steve Maia Caniço.

Les plaintes pour nuisances sonores ont été très nombreuses vendredi et samedi soirs.

L’appel a été plus qu’entendu. Plus de 10.000 personnes se sont rassemblées ce week-end sur les prairies de Mauves, entre Nantes et Sainte-Luce-sur-Loire, pour participer à un teknival en hommage à Steve Maia Caniço, jeune homme noyé dans la Loire à l’issue d’une free party le soir de la Fête de la musique. Baptisé Tek’Steve’All, ce rassemblement illégal, qui doit théoriquement s’achever dimanche soir, propose plus de 60 sound-sytem.

Malgré la foule, un stationnement chaotique, des installations sanitaires sommaires et une faible visibilité le soir venu, aucun incident n’a été signalé, rapporte la préfecture de Loire-Atlantique ce dimanche. La Protection civile est présente sur place et des secours nautiques ont été mobilisés sur le fleuve.

Déjà plusieurs milliers de personnes Prairie de Mauves, entre Nantes et Sainte-Luce-sur-Loire, pour le Teknival en hommage à #SteveMaiaCanico Et la soirée n'a pas débuté. pic.twitter.com/hETaohyqXD — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) October 12, 2019

« On ne fait de mal à personne »

Les participants, eux, ne boudent pas leur plaisir et leur volonté de faire passer quelques messages. « C’est un gros kif de voir autant de monde, commente Lucile, 29 ans. Ça montre qu’on est une vraie communauté avec de la solidarité. Steve méritait bien ça. » « On vient là pour se retrouver et dire qu’on en a marre de la répression policière. Ça suffit. On ne fait mal à personne. Regardez, il n’y a que des gens cool ici, tout le monde s’amuse », ajoute Zoé, 32 ans. « Des teknivals il y en a toujours eu, il faut que ça continue, insiste Karim, 35 ans, venu d’Orléans. C’est une bouffée d’oxygène pour plein de gens. Ça aide à reprendre le boulot, même si le lundi on est un peu rincé. »

Les riverains, en particulier les habitants de l’est de Nantes et de Sainte-Luce-sur-Loire, n’auront pas forcément la même lecture du week-end. « De nombreux appels ont été formulés au 17 par des habitants pour se plaindre du bruit » dans la nuit de vendredi à samedi et, surtout, celle de samedi à dimanche, indique-t-on à la préfecture. Beaucoup ont d’ailleurs exprimé leur colère sur les réseaux sociaux.

« Ça résonne dans les murs, impossible de dormir. Avec le vent, ça porte très loin. Des amis l’ont entendu jusqu’à Sucé-sur-Erdre. Si c'est illégal, il faut des sanctions », peste Jean-Jacques, qui réside à Sainte-Luce. « La ville comme la préfecture a été mise devant le fait accompli. Une évacuation étant à exclure vu le contexte », déplore Jean-Guy Alix, le maire de Sainte-Luce-sur-Loire.

La plupart des participants au teknival devraient avoir quitté les lieux ce dimanche soir. La circulation pourrait être perturbée à l'est de Nantes.

Frédéric Brenon