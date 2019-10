Le Petit Paumé a suscité une nouvelle la polémique . — Twitter Petit Paumé

Du second degré ? Peut-être était-ce l’intention de départ. Mais la blague (si tel est le cas) a du mal à passer. Connu pour ses remarques acerbes et son humour grinçant, Le Petit Paumé, guide gratuit qui recense les bons plans lyonnais, provoque une nouvelle fois le « bad buzz ».

Alors que l’édition 2019 était lancée samedi de la place Bellecour, la polémique s’est invitée quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux. Des internautes furieux n’ont pas manqué d’interpeller les étudiants de l’EM Lyon qui ont rédigé le guide.

Chaque année les étudiants de l' @EMLYON sortent un guide qui s'appelle "Le Petit Paumé" censé regrouper, selon eux, les meilleures adresses lyonnaises. Et cette année c'est peu dire qu'on hallucine un peu et que wow, la future élite de la nation elle pue le racisme pic.twitter.com/obbqTsBebs — Mais c'est sa tante (@dontfuckuraunt) October 12, 2019

« Je fuis une bande de rebeus »

En cause ? Un commentaire concernant un établissement recommandé par l’équipe : « Alors que je fuis une bande de rebeus place Guillotière, je m’engouffre un peu au hasard dans le Ho36. Bonne pioche ! Des jeunes blancs qui travaillent sur leurs ordis, tout en sirotant un bon café latte. Je vais pouvoir me fondre dans la masse (…) ».

Les propos ont rapidement enflammé la toile et plusieurs internautes ont appelé à boycotter le guide.

Le 7e veut des excuses Le Petit Paumé ! pic.twitter.com/DhKmfCmDmF — romainblachier #lyon #velotaf (@romainblachier) October 12, 2019

Ça se passe comment la relecture chez vous ? "Allez les gars on va balancer 2-3 piques acides dans l'esprit Petit Paumé, on s'en balance ça fera du bad buzz". Bon au pire, vous avez raison, plus personne vous lit vraiment. On est là que pour les reduc's et les events gratos. — Camille Simonet (@camillesimonet_) October 13, 2019

Je vous invite à TRÈS CLAIREMENT boycotter le Petit Paumé cette année. Le racisme se banalise de plus en plus, ça me peine profondément et me scandalise de savoir que des gens sont payés pour écrire de telles horreurs. pic.twitter.com/8euDCUeYwh — Bird 🐦 _ 7KON _ Hanbin (@Louixing) October 13, 2019

@EMLYON #PetitPaume vous êtes sérieux, vous relisez ce que vous publiez? Allez bon courage pour vous défendre quand vous serez attaqués pour incitation à la haine raciale car la matière est clairement là. Décevant. pic.twitter.com/Iy9MVq0djv — Rachel Lela (@Rachlela) October 13, 2019

La rédaction, que nous avons contactée ce dimanche matin, n’a pour l’instant pas répondu à notre demande d’interview. Elle ne s’est pas non plus exprimée sur sa page Internet et sur les réseaux sociaux.

Le Petit Paumé n’en est pas à son coup d’essai. L’an dernier, un commentaire faisant référence à une fausse citation d’Anders Breivik avait fait polémique, suscitant une vague d’indignation sur la Toile. En 2011, il avait été condamné pour diffamation envers un restaurateur.