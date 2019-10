C’est un bastion de la contestation, qui avait été désigné centre national de l’acte 48 des « gilets jaunes ». Des milliers de personnes ont défilé samedi dans le centre-ville de Toulouse, alors que la place du Capitole avait été interdite aux manifestants par arrêté préfectoral. Maxime Nicolle, alias « Fly Rider », l’une des figures du mouvement, était présent.

Des incidents ont rapidement éclaté avec les forces de l’ordre, qui ont utilisé massivement des gaz lacrymogènes.

Après-midi tendu dans les rues de #Toulouse avec la manifestation des #GiletsJaunes, beaucoup de gaz lacrymogène tirés dans les rue du centre-ville pic.twitter.com/tczHlVNBDq — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) October 12, 2019

Le cortège a été divisé en plusieurs groupes, dont certains ont défilé jusqu’en début de soirée. Les transports en commun ont été perturbés, notamment la ligne A du métro.

Deux blessés légers selon un premier bilan

Selon un bilan provisoire de la préfecture de la Haute-Garonne, il y a eu deux blessés légers, un chez les manifestants à cause des gaz lacrymogènes, et un parmi les forces de l’ordre, un fonctionnaire ayant reçu « du liquide dans les yeux ». 17 personnes ont été interpellées pour différents motifs : « transport d’objets interdits », « jets de projectiles sur des agents des forces de sécurité », « violences sur agents » et « interdiction de participation à la manifestation ».

N.S.