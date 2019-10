Arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès EN DIRECT : Le procureur de Nantes appelle à la prudence...

Bonjour ! Bienvenue dans ce live sur la possible arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, accusé d’un quintuple meurtre à Nantes en 2011 et en fuite depuis lors. La rédaction de 20 Minutes est mobilisée, à Nantes et Paris notamment, pour vous faire vivre les suites de ce rebondissement spectaculaire dans l’un des plus gros faits divers français de ce début de siècle.