L'usine Lubrizol en feu le 26 septembre 2019. La fumée se propage alors au dessus de la ville de Rouen. — Robin Letellier/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’État et le Fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux ont trouvé un accord avec l’entreprise Lubrizol, qui va indemniser quelque 450 agriculteurs victimes de l’incendie de son usine chimique à Rouen (Seine-Maritime), rapporte le quotidien Les Échos à paraître ce vendredi. Dans le détail, Lubrizol va indemniser 453 éleveurs des six départements (Seine-Maritime, Oise, Aisne, Somme, Pas-de-Calais et Nord) frappés par les interdictions préfectorales de produire du lait, selon Joël Limousin, président du Fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux (FMSE).

C’est presque tranché. Le deuxième référendum sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie aura lieu le 30 août ou le 6 septembre 2020, a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe vendredi à l’issue de 15 heures de discussion avec les leaders indépendantistes et loyalistes calédoniens, à Matignon. La date exacte sera décidée dans les 15 prochains jours, « afin que nous soyons en mesure de garantir la mobilisation des moyens équivalents » à ceux engagés lors du premier scrutin et « afin que les conditions matérielles du scrutin soient aussi irréprochables », a-t-il précisé.

Donald Trump joue les équilibristes. L’offensive de la Turquie contre des forces kurdes en Syrie n’a pas franchi « à ce stade », aux yeux de Washington, la ligne rouge tracée par le président américain, qui a évoqué pour la première fois une médiation américaine et a chargé ses diplomates d’arranger un cessez-le-feu. Le président des Etats-Unis, après avoir laissé le champ libre sur le terrain militaire à l’opération turque contre une milice kurde alliée des Occidentaux dans la lutte antidjihadiste, a menacé Ankara de sanctions économiques en cas de comportement disproportionné ou « inhumain ».