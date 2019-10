Devenir papa ou maman, être prêt à donner de l’amour à un enfant, sans être en couple avec la personne avec laquelle on conçoit son bébé, est-ce possible ? Plusieurs sites de rencontres offrent cette possibilité à leurs inscrits. Il s’agit pour ces femmes et ces hommes de devenir coparents, à la manière de couples divorcés. A ceci près qu’ils ne se seraient jamais mariés. Quand on est une femme célibataire et que l’on souhaite devenir mère sans passer par la case couple, ou que l’on est un homme en couple avec un homme, la coparentalité peut être envisagée, par certains, comme la solution.

Est-ce votre cas ? Quel âge avez-vous ? Quelle était votre situation au moment de votre inscription sur le site (femme célibataire, couple gay ou encore divorcé.e) ? Combien de temps après votre inscription avez-vous trouvé votre (vos) coparent(s). Comment vous organisez-vous pour la garde de votre enfant et comment votre entourage a-t-il réagi ?

A.B.