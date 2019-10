ENQUETE Ces perquisitions sont menées par les enquêteurs, accompagnés d'un magistrat et d'un assistant spécialisé du pôle santé publique du parquet de Paris

L'usine Lubrizol de Rouen a été touchée par un important incendie, le 26 septembre 2019. — AFP

Deux semaines après l’important incendie qui a touché l’usine Lubrizol de Rouen et détruit plus de 5000 tonnes de produits, des perquisitions sont en cours dans les locaux administratifs des entreprises Lubrizol et Normandie logistique, a indiqué une source judiciaire, confirmant une information de Franceinfo.

Ces perquisitions sont menées par les enquêteurs, accompagnés d’un magistrat et d’un assistant spécialisé du pôle santé publique du parquet de Paris, a précisé cette source.

Le parquet de Paris a annoncé mardi le début des investigations sur le site de l’usine Lubrizol à Rouen, l’enquête n’ayant pas encore permis de « déterminer les causes de l’incendie ni de localiser avec certitude l’origine du sinistre » du 26 septembre.