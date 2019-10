Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La Turquie a lancé ce mercredi une offensive dans le nord-est de la Syrie contre une milice kurde soutenue par les Occidentaux dans la lutte antidjihadiste, après que le président américain Donald Trump a paru laisser le champ libre à Ankara. 20 Minutes fait le point sur la situation.

Cette fois, c’est officiel, il n’y aura pas de crunch. World Rugby a annoncé jeudi l'annulation du match du XV de France contre l’Angleterre qui devait se tenir à Yokohama samedi (17h15 locales) en raison du passage du typhon Hagibis. « Il serait extrêmement irresponsable de mettre en danger les équipes, les supporters, les bénévoles et autres membres du personnel de la compétition durant ce qui est annoncé comme un typhon de forte intensité », a annoncé l’organisation via communiqué. « En conséquence, nous avons pris la décision d’annuler certains matchs afin de garantir la sécurité de toutes les personnes impliquées. C’est la meilleure chose à faire, et nous avons en cela l’appui de l’ensemble des parties concernées, y compris les équipes. » A noter que les billets des supporters seront remboursés.

