Photo diffusée par l'armée turque montrant le chef des forces armées juste avant un briefing sur les opérations menées contre une milice kurde en Syrie. — HANDOUT / TURKISH ARMED FORCES / AFP

Il est 19h30, l’heure de vous résumer l’actualité du jour. On sait que vous l’attendez tous, de Villers-sur-Mer à Vignats.

L’inquiétude du jour : La Turquie a lancé ce mercredi une offensive contre la milice kurde YPG en Syrie

Un combattant kurde des Forces démocratiques syriennes, le 19 février 2019. - Felipe Dana/AP/SIPA

La Turquie a lancé ce mercredi une offensive contre la milice kurde YPG, alliée des Etats-Unis contre Daesh et considérée par Ankara comme « terroriste ». Quelques heures avant le début de l’offensive, les Kurdes de Syrie avaient décrété une « mobilisation générale » des habitants de la région. Le résumé de la situation est à lire ici. Notre live est par là.

Le décryptage du jour : Que signifient les taux élevés de dioxines retrouvés dans l’air à Rouen ?

L’organisme Atmo Normandie a indiqué mardi que ses derniers résultats d’analyse de l’air font état de taux de dioxine quatre fois supérieurs à la normale relevés sur le capteur installé à Préaux au nord-est de Rouen le jour de l’incendie de l’usine Lubrizol. Ces taux de dioxine restent « en dessous des seuils de toxicité », a commenté la ministre de la Santé Agnès Buzyn. On vous explique.

La question du jour : Vers un nouveau procès dans « l’affaire Pierrot le Fou »

« Pierrot le Fou » espère retourner devant la justice. Le tueur en série, reconnu coupable de trois meurtres, deux viols et deux enlèvements perpétrés en juin 2004, a déposé, via son avocat, une demande de révision de son procès. La commission d’instruction de la Cour de révision doit se prononcer ce jeudi sur le dossier de Pierre Bodein. On vous résume tout ça.

Les concerts épuisés du jour : Deux heures pour le Hellfest, neuf minutes pour les Vieilles Charrues

Vue aérienne du Hellfest édition 2019 - S. Salom Gomis/AFP

Il n’a fallu que deux heures pour écouler tous les pass 3 jours du Hellfest 2020. Pourtant, aucun nom n’a encore été dévoilé… Le nom, les Vieilles Charrues l’avaient avec Céline Dion. Bilan : en neuf minutes chrono, toutes les places ont été vendues….

La vidéo du jour : On vous fait découvrir les coulisses de la série « Un si grand soleil »

