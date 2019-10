Donald Trump — Evan Vucci/AP/SIPA

1. L’événement du jour : Cérémonie d'hommage aux victimes de l'attaque à la préfecture de Paris

« Nous mènerons le combat, nous mènerons toujours le combat, et à la fin, nous l’emporterons. » Emmanuel Macron a appelé mardi « la Nation tout entière » à « faire bloc » pour combattre « l’hydre islamiste », lors d’un hommage aux quatre fonctionnaires tués jeudi par un de leurs collègues dans l’enceinte de la préfecture de Paris. Nous étions sur place ce matin...

2. L'interview du jour : « Le danger pour la région, ce sont les tweets de Trump »

La situation risque de devenir explosive en Syrie à cause de l’incertitude créée par Donald Trump, estime Karim Pakzad, chercheur à l’Iris. Après avoir annoncé le retrait des troupes américaines à la frontière turque, laissant imaginer une attaque sur les Kurdes, le président américain a finalement affirmé qu’il « anéantirait complètement l’économie de la Turquie » si celle-ci « dépassait les bornes ». Une incertitude qui promet le pire, selon le spécialiste.

Donald Trump met la Syrie dans l'embarra - Carolyn Kaster/AP/SIPA

3. Le « fake off » du jour : Pas de mosquée sur le Charles-de-Gaulle

Un site parodique qui publie un faux article intitulé Une nouvelle salle de prière musulmane dans le porte-avions Charles-de-Gaulle. Plusieurs pages proches de l’extrême droite qui le relaient. Et la rumeur se répand… Interrogé par notre équipe Fake Off, le ministère des Armées dément formellement : « Il n’y a pas de mosquée à bord du porte-avions Charles-de-Gaulle, ni même de salle de prière réservée aux musulmans »…

Le porte-avions Charles de Gaulle est rentré à Toulon début juillet, après quatre mois en mission. - PHILIPPE MAGONI/SIPA

4. Le déménagement du jour : 250.000 œuvres en camion

Le centre de conservation du musée du Louvre a été inauguré, ce mardi, à Liévin. Environ 250.000 œuvres actuellement à la merci potentielle des crues de la Seine à Paris vont y être entreposées et étudiées. C’est beaucoup pour un déménagement entre amis. Le musée le plus célèbre du monde a donc décidé de faire appel à des professionnels.

Une des réserves du centre de conservation du Louvre, à Liévin, dans le Pas-de-Calais, laquelle accueillera des œuvres à partir du 28 octobre 2019. - G. Durand / 20Minutes

5. Le film à voir demain (et l’interview à lire aujourd’hui) : «Chambre 212»

C’est le coup de cœur de notre chroniqueur ciné : Chambre 212, la nouvelle comédie de Christophe Honoré met (c’est un peu une habitude) Chiara Mastroianni à l’honneur. Libre, insolente et dévergondée, elle campe une épouse infidèle, qui a pour partenaire son ancien mari, Benjamin Biolay, mais aussi Vincent Lacoste qui incarne ce même époux, mais avec 25 ans de moins. Nous l'avons interviewée pour vous.

Chiara Mastroianni dans Chambre 212 de Christophe Honoré - J.L.FERNANDEZ

