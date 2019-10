Il est 19h30, l’heure de vous résumer l’actualité du jour. On sait que vous l’attendez tous, de La Chapelle-Saint-Mesmin à Lumbres.

Le symbole du jour : La manif anti-PMA était « plus un baroud d’honneur que d’une espérance de retrait du texte »

La manifestation anti-PMA pour toutes n'a pas eu le succès que la Manif pour tous - CEDRIC BUFKENS/SIPA

Ils étaient 75.000 hier, selon un comptage indépendant, à manifester contre la PMA dans les rues de Paris. Un chiffre assez éloigné des centaines de milliers de personnes mobilisées contre le mariage pour tous en 2012. Pour Céline Béraud, directrice d’étude de l’EHESS, cette démobilisation est liée à l’espérance quasi nulle de voir ce texte être retiré. Elle nous explique tout ça.

Le drame de la nature du jour : Un chaton englouti par un boa

Un boa de trois mètres a avalé un chaton sur un balcon d’une résidence de Marseille. Les marins-pompiers sont intervenus, mais n’ont pu que constater les dégâts. Le serpent a toutefois pu être capturé.

Le sport pas facile du jour : La pétanque aveugle testée à Cagnes-sur-Mer

On était présent au premier concours de pétanque aveugle ce week-end à Cagnes-sur-Mer. Pour une question d’égalité, le bandeau est obligatoire pour tous les participants, non-voyants, déficients visuels et valides. Pour le reste, cochonnet, boules et du mètre étaient de la partie.

Le film du jour : Le « Joker » cartonne au box-office

Joaquin Phoenix dans «Joker» de Todd Philipps - Warner Bros France

Le film consacré à la Némésis de Batman est attendu mercredi dans les salles françaises, mais le film couronné à la Mostra de Venise est déjà sorti outre-Atlantique, et c’est un carton au box-office. Il s’agit du meilleur démarrage pour un film sorti au mois d’octobre, et des meilleurs démarrages pour le réalisateur Todd Philipps et son acteur Joaquin Phoenix. Le point sur tout ça.

La vidéo du jour : L’extinction des espèces, ça se passe aussi près de chez vous

David Blanchard