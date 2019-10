Christophe Castaner — CELINE BREGAND/SIPA

Interrogé ce dimanche par TF1, Christophe Castaner est revenu sur l’attaque à la préfecture de police de Paris ayant fait cinq morts, dont l’assaillant, jeudi.

Il a déclaré qu’il y avait eu « évidemment des failles, un dysfonctionnement. L’enquête et la justice devront permettre de l’établir (…) s’il y a eu des fautes, nous les corrigerons et s’il y a eu des erreurs, il y aura des sanctions ».

« Aucun signe n’était apparu dans le dossier administratif »

Interrogé sur le profil de l’assaillant, le ministre de l’Intérieur a répondu : « Cet homme ne s’est pas caché de s’être converti et d’être musulman. Mais ce n’est pas parce qu’on est musulman qu’on est terroriste. Aucun signe n’était apparu dans le dossier administratif de cet individu, laissant penser qu’il s’était radicalisé, et j’insiste sur cela. » Le ministre a toutefois reconnu que deux des collègues de l’assaillant avaient fait état, en juillet 2015 « d’un comportement anormal et d’une altercation suite à l’attentat de Charlie Hebdo ». Avant d’ajouter : « Ils auraient, selon les informations qui m’ont été communiquées, décidé de ne pas faire de signalement. Si ces faits sont confirmés, le dysfonctionnement se fait à ce moment-là. »

Il rajoute que pour le moment « aucune hypothèse n’est pour le moment écarté » quant aux motifs de l’attaque. Interrogé sur une possible démission, demandé par plusieurs membres de l’opposition, le ministre a répondu : « Non, la question ne se pose pas. »