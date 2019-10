Maître Parmentier à la journée du droit au collège, le 4/10/19 à Paris. — D.Bancaud/20minutes

« Elle où l’avocate ? ». Ce vendredi matin, les élèves de 5e du collège Charles-Peguy, situé dans le 19e arrondissement de Paris, sont tout emballés à l’idée d’échanger une heure de cours classique contre une heure de débat sur l’égalité femmes-hommes avec une intervenante de prestige : maître Elise Parmentier, avocate spécialisée en droit du travail et des affaires. Car leur établissement participe à la deuxième Journée du droit dans les collèges, organisée par le Conseil national des barreaux et le ministère de l’Education nationale. Notre reportage à lire ici.

La question du jour : Les anti-mariage pour tous vont-ils se remobiliser ce dimanche ?

En 2013, le projet de loi sur le mariage pour tous a fait sortir des centaines de milliers de personnes dans les rues. Outre leur opposition à l’union entre deux personnes de même sexe, les manifestants exprimaient aussi leurs inquiétudes sur la procréation médicalement assistée (PMA) et la gestation pour autrui (GPA). Six ans plus tard, les députés ont donné leur feu vert à l’extension de la PMA aux femmes célibataires et aux couples de lesbiennes, le 27 septembre. La bataille du mariage pour tous va-t-elle se rejouer dans la rue ?

Le mystère du jour : Libération surprise et sans poursuite du propriétaire de la panthère d'Armentières

A qui appartient donc la panthère noire d’Armentières ? Et où se trouve-t-elle ? Jeudi, l’occupant du logement d’où s’était échappé l’animal à Armentières, dans le Nord, a été relâché à l’issue de sa garde à vue, a-t-on appris auprès du procureur de Lille. Cet homme, dont on ignore l’âge, s’était « présenté volontairement », mardi, au commissariat. Après moins de 48 heures de garde à vue, il est sorti libre, sans faire l’objet de la moindre poursuite alors que les chefs d’inculpation qui planaient sur lui étaient nombreux. Le ministère public a, néanmoins, précisé que l’enquête préliminaire se poursuivait.

La fake news du jour : Gare à cette fausse citation de Sibeth Ndiaye sur l'absence de Macron à Rouen

Emmanuel Macron a-t-il refusé de se rendre à Rouen depuis l’incendie de Lubrizol par crainte des potentielles retombées sanitaires de l’incident ? C’est ce qu’aurait affirmé Sibeth Ndiaye sur RMC/BFMTV, ce jeudi, à en croire une capture d’écran partagée plus de 4.000 fois sur Facebook. On vous raconte l’histoire de ce détournement.

Le challenge du jour : François D’Haene se lance un défi XXL de 900 km dans les Rocheuses américaines

La neige avait eu raison en juillet dernier de la Hardrock 100 (160 km et 10.000 m de dénivelé positif), course mythique dans le Colorado sur laquelle François D’Haene devait notamment défier son compatriote Xavier Thévenard. Le champion d’ ultra-trail rhodanien ne compte pas annuler son autre rêve américain de la saison, même si les risques d’enneigement existent à nouveau. Vers 15 heures ce vendredi (6 heures dans l’Ouest US), le coureur de 33 ans s'est tout simplement lancer, depuis la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, dans le plus grand défi sportif de sa vie. A lire ici.

La vidéo du jour : Pour la première fois, un tétraplégique marche grâce à un exosquelette dirigé par la pensée

