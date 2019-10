Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Il a semé la mort en plein cœur de Paris, dans l’un des lieux les plus sécurisés de France. Un peu avant 13h, ce jeudi, un homme de 45 ans travaillant comme informaticien au sein du service technique de la DRPP (direction du renseignement de la préfecture de police) a tué quatre personnes avec un couteau de cuisine. Sa course sanglante s’est achevée dans la cour centrale de ce bâtiment mythique du boulevard du Palais (4e), qui abrite les directions de la police parisienne à l’exception de la police judiciaire. Les raisons de son passage à l’acte sont, à ce stade de l’enquête, très floues.

Les échanges s’annoncent tendus. Le gouvernement présentera six axes de travail lors du débat sur l’immigration à l’Assemblée et au Sénat la semaine prochaine, dont une réflexion sur les prestations sociales accordées aux demandeurs d’asile, a indiqué jeudi Matignon. Marine Le Pen, elle, a finalement changé d’avis et prendra la parole lundi dans l’Hémicycle. Afin d’étayer la discussion, l’exécutif s’appuiera sur un document de synthèse qui doit être transmis vendredi aux parlementaires de la majorité, et qui recense « 10 faits » sur la politique migratoire de la France et « 10 actions » menées par le gouvernement.

Il en remet une couche. Jeudi, Donald Trump a ouvertement appelé Pékin à enquêter sur son rival Joe Biden et les activités de son fils en Chine. Pendant ce temps-là, l’enquête en vue d’un éventuel impeachment entre dans le vif du sujet avec l’audition au Congrès d’un premier témoin clé sur son coup de fil au président ukrainien.

As the President of the United States, I have an absolute right, perhaps even a duty, to investigate, or have investigated, CORRUPTION, and that would include asking, or suggesting, other Countries to help us out!