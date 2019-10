Des borne d'achat de billets train à la gare de l'Est, à Paris. — SOLAL/SIPA

Le top départ a été donné : la SNCF a ouvert ce jeudi les réservations pour les billets de train pour la période des fêtes de fin d’année. Autrement dit : pour les vacances de Noël et le Nouvel an, du 15 décembre au 5 janvier. C’est une période clef pour l’entreprise ferroviaire : des millions de personnes prennent le train en même temps sur un temps très court pour rejoindre familles et proches.

D’après la SNCF, prendre ses billets tôt est l’assurance de pouvoir voyager car les trains mis en place vont être pris d’assaut rapidement. Les quelques places qui resteront risquent d’être rapidement hors de prix. D’après BFMTV, l’année dernière, lors de l’ouverture des réservations pour la fin d’année, la SNCF a vendu en moyenne 40 billets par seconde.

A noter que les billets des TGV low-cost, les Ouigo, sont en vente eux jusqu’aux voyages du 2 juillet 2020.