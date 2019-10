L'incendie de l'usine Lubrizol, près de Rouen, le 26 septembre 2019. — BEAUFILS/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La préfecture de Seine-Maritime a annoncé mardi soir sur son site Internet que 5.253 tonnes de produits chimiques ont été détruits dans l’incendie de l’usine Lubrizol, dont plus de 60 % d'« additifs multi-usages ». « Tous les produits ne sont pas dangereux. La dangerosité dépend de la quantité présente, du devenir des molécules après avoir brûlé et de la manière dont on est exposé (contact cutané, inhalation, ingestion) », est-il précisé sur un des documents publiés, accompagnant la liste des produits incendiés.

La der des ders. Le Premier ministre britannique Boris Johnson fera mercredi une « offre finale » à l’Union européenne en vue de la conclusion d’un nouvel accord de Brexit « juste et raisonnable », ont annoncé ses services mardi soir. « Si Bruxelles ne noue pas le dialogue sur cette offre, alors ce gouvernement cessera de négocier jusqu’à ce que nous ayons quitté l’UE », ont-ils indiqué dans un communiqué, agitant le spectre d’une sortie sans accord redoutée par les marchés. Boris Johnson dévoilera ses propositions formelles dans son discours de clôture du congrès conservateur à Manchester. « En aucune circonstance, le Premier ministre ne négociera de délai » au Brexit, a ajouté le texte, bien que le Parlement ait voté une loi lui imposant de demander un nouveau report en cas de « no deal » au 19 octobre, juste après le prochain sommet européen.

Le rap dans le foot, les Benzema featuring Rohff, les Benjamin Mendy featuring Jul, on connaît. Le rap dans le basket, on aurait aimé ne pas connaître (déso TP). Dans le rugby, on découvre. Alors que les rugbymen français vont tenter ce mercredi de se remettre dans le rythme et d’ambiancer les Etats-Unis après leur tango un poil saccadé contre les Argentins, on vous refait l’histoire de l’implantation du rap dans le vestiaire du XV de France. Histoire de faire monter la pression crescendo avant le match.