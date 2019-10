Samedi soir, son ami, âgé de 52 ans, était mort sur le coup, dans la violence du choc. Gaëlle Voiry avait fini par succomber à ses blessures une heure après l’accident malgré de multiples tentatives de réanimation. Lundi soir, l’automobiliste de 44 ans, soupçonné d’avoir percuté deux cyclistes, dont une ancienne Miss France âgée de 50 ans, samedi soir, sur une route départementale de Chens-sur-Léman (Haute-Savoie) a été placé en détention provisoire.

Selon Le Dauphiné, une information judiciaire pour double homicide a été ouverte, avec deux circonstances aggravantes retenues. L’homme roulait avec une alcoolémie supérieure à la norme autorisée (0,93 g d’alcool par litre de sang) et à une vitesse excessive lors de l’impact, selon les premiers éléments de l’enquête.

Gaëlle Voiry, former Miss France, hit by a car



Gaëlle Voiry, a former 50-year-old miss, dies in a car accident, riding a bicycle, the drama happened shortly after 20 hours in Haute-Savoie, French department of the Auvergne-Rhône-Alpes region, 581 km from Paris. pic.twitter.com/ajLb7yc6z1