Si c'est pas beau, ça — Illustration/Pixabay

Si le 23 septembre ne vous a pas franchement marqué, c’était pourtant la date officielle du début de l’automne. Pour être sûr que la saison est bel et bien là, il vous suffit de jeter un coup d’œil à la fenêtre, là, tout de suite, (oui, on sait, le sud-est, vous êtes épargnés par la pluie pour l’instant).

Alors oui, c’est la saison des premiers rhums, de la « goutte-au-nez » et des longues nuits. Mais visuellement, l’automne, comme saison, a une allure folle. Du doré, du chamarré, du flamboyant. Qui dit mieux ? Et pour le prouver, nous faisons appel à vous : Envoyez-nous vos plus belles photos de feuilles rousses, d’arbres dénudés, ou de couchers de soleil frémissants… En définitive, envoyez-nous vos plus belles photos qui sentent bon l’automne. Pour ce faire rien de plus facile, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Les plus beaux clichés seront sélectionnés pour paraître sur nos réseaux sociaux et dans notre journal.