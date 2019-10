Nicolas Sarkozy, le 21 juin 2019 à Paris. — Thomas SAMSON / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

« C’est sur son exemple que j’ai souhaité servir la France… ». Voilà comment Nicolas Sarkozy a rendu hommage à Jacques Chirac, sur Twitter, jeudi dernier, quelques heures après l’annonce de son décès. Un « exemple », oui. Mais pas à tous les niveaux. Nicolas Sarkozy aimerait bien ne pas être, après son illustre prédécesseur, le second président de la Ve République à être condamné en justice.

Sous la menace d’une procédure de destitution, Donald Trump a encore fait monter d’un ton la surenchère verbale. Lundi, il a suggéré que l’élu démocrate Adam Schiff, qui supervise l’enquête d’impeachment au Congrès, soit arrêté pour « trahison », l’accusant d’avoir déformé sa conversation avec le président ukrainien. La veille, le président américain avait qualifié la source du lanceur d’alerte « d’espion », assurant que les Etats-Unis allaient sombrer dans la « guerre civile » s’il était destitué. Pendant ce temps-là, les démocrates ont exigé lundi que son avocat personnel, Rudy Giuliani, leur remette tous les documents liés à l’affaire ukrainienne.

Voici qui va animer les conversations à la cantine. De nombreux pays recommandent de limiter la consommation de viande rouge et de charcuterie pour prévenir cancers et maladies du cœur, mais un réexamen de dizaines d’études passées par des chercheurs indépendants conclut lundi que le risque potentiel est faible et les preuves incertaines, créant une tempête scientifique. Dans de nouvelles consignes, un panel de chercheurs de sept pays « conseille aux adultes de continuer leur consommation actuelle de viande rouge », c’est-à-dire une moyenne de trois à quatre portions par semaine en Amérique du Nord et en Europe. Même consigne pour la charcuterie, selon ces recommandations parues lundi dans la revue Annals of Internal Medicine, publiée par l’American College of Physicians.