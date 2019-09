The coffin of late French President Jacques Chirac is carried out of Saint Sulpice church after his final service Monday, Sept. 30, 2019 in Paris. Former French President Jacques Chirac was given full military honors on Monday as past and current world leaders gathered in Paris to attend his final service. — FRANCOIS MORI/AP/SIPA

C’est lundi, et c’est l’heure de vos immanquables, votre sélection quotidienne des infos à ne manquer sous aucun prétexte !

Le reportage du jour : A Saint-Sulpice, « je voulais soutenir le président avec le drapeau français »

Jacques Chirac a reçu ce lundi un hommage solennel à l’église parisienne de Saint-Sulpice (6e arrondissement) en présence de chefs d’Etats étrangers et de la quasi-totalité de la classe politique nationale. Découvrez notre reportage par ici.

Le papier explicatif du jour : Les questions qui se posent avec la fermeture actée de la centrale nucléaire de Fessenheim

Deux réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim seront fermés en 2020. - M.ASTAR/SIPA

EDF a confirmé ce lundi l’arrêt définitif de Fessenheim en juin 2020. 20 Minutes répond aux quatre questions posées par cette annonce par ici.

Un robinet (image d'illustration). - Pixabay

Sur Twitter, différents internautes ont partagé des images d’eau colorée émanant de leur robinet. Un phénomène qui prouverait que l’eau distribuée à Rouen n’est plus potable depuis l’incendie de l’usine Lubrizol. Contactées par 20 Minutes, la Métropole Rouen Normandie et l’agence régionale de santé Normandie affirment que les différents tests effectués n’ont montré aucune contamination. Lire notre fake off par ici.

Le quiz du jour : Etes-vous incollable sur les années Chirac?

Jacques Chirac, en 1986. - ALIX PASCAL/SIPA

Que retenez-vous des deux mandats présidentiels de Jacques Chirac ? Testez vos connaissances avec notre quiz par ici.