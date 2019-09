L'usine Lubrizol de Rouen, un site classé Seveso, est ravagée par les flammes, ce 26 septembre 2019 (photo d'illustration). — CHARLY TRIBALLEAU / AFP

L’usine Lubrizol porte plainte pour « destruction involontaire par explosion ou incendie », a indiqué ce lundi le procureur de la République. La plainte, déposée samedi, vise la destruction involontaire « par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence », a précisé le magistrat.

D'autre part, la « vidéosurveillance » et des « témoins oculaires » suggèrent que l’incendie de l’usine chimique Lubrizol à Rouen a pris à « l’extérieur » du site, a indiqué la direction de la société dans un communiqué sur son site internet.

« La vidéosurveillance et des témoins oculaires indiquent que le feu a tout d’abord été observé et signalé à l’extérieur du site de Lubrizol Rouen, ce qui suggère que l’origine du feu est extérieure à Lubrizol et que le feu s’est malheureusement propagé sur notre site », détaille le groupe. « Nous continuons de soutenir les forces de l’ordre pour les besoins de l’enquête afin de déterminer l’origine et la cause du feu », ajoute-t-il.

« Très étonné de voir un incendie qui se déclare en pleine nuit »

L’usine Lubrizol, où travaillent environ 400 personnes, fabrique et commercialise des additifs qui servent à enrichir les huiles, les carburants ou les peintures industriels. Elle a été classée « Seveso seuil haut » ce qui signale sa dangerosité et implique qu’elle bénéficie d’une surveillance particulière.

Le parquet de Rouen a ouvert une enquête pour « destructions involontaires » et « mise en danger d’autrui ». Le PDG de Lubrizol France, Frédéric Henry, s’était dit vendredi « très étonné de voir un incendie qui se déclare en pleine nuit, dans un endroit où il n’y a personne ».