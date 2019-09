Une enseigne Ikea — Michele Eve Sandberg/REX/SIPA

Ikea rappelle une référence de ses bavoirs pour enfants qui présenterait un danger d’étouffement et lance un avertissement à ses clients ayant acheté des lots de ces bavoirs MATURA : il ne faut plus les utiliser. En effet, le bouton peut se détacher facilement si l'enfant tire trop dessus, et risque ensuite d’être avalé.

Les produits sont sous la référence 50426920 (un bleu, un rouge). L’enseigne précise que « les bavoirs MATVRÅ vert/jaune, à motifs fruits et légumes, peuvent être utilisés en toute sécurité en raison du matériau et du design différent », comme le rapporte Le Parisien.

Un numéro vert disponible

Les consommateurs ayant acheté le produit sous cette référence peuvent être remboursés auprès de n’importe quel magasin de l’enseigne ou bénéficier d’un échange sans que soit exigée de ticket de caisse.

Il suffit de contacter l’enseigne pour un remboursement intégral ou un échange avec un produit similaire. Aucune preuve d’achat n’est demandée, une simple présentation du produit suffit.

Ikea met un numéro vert à la disposition des consommateurs : 0.800.603.606 (du lundi au samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 18h).