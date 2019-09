FAKE OFF Des vidéos virales mises en ligne sur Twitter laissent penser que l’eau distribuée à Rouen n’est plus potable depuis l’incendie de l’usine Lubrizol

Sur Twitter, différents internautes ont partagé des images d’eau colorée émanant de leur robinet.

Un phénomène qui prouverait que l’eau distribuée à Rouen n’est plus potable depuis l’incendie de l’usine Lubrizol.

Contactées par 20 Minutes, la Métropole Rouen Normandie et l’agence régionale de santé Normandie affirment que les différents tests effectués n’ont montré aucune contamination.

Quatre jours après l’incendie de l’usine chimique Lubrizol, à Rouen, le risque sanitaire encouru par les habitants est-il véritablement écarté ? Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes relayent toujours leurs inquiétudes et leurs doutes sur les retombées de l’inquiétant nuage de fumée qui a plané au-dessus de la ville, les premiers retours du préfet de Normandie, Pierre-André Durand, n’ayant visiblement pas suffi à rassurer la population.

Sur Twitter, plusieurs vidéos mises en ligne dimanche sont ainsi devenues virales en seulement quelques heures. « Heureusement qu’on nous a dit que l’eau est potable à Rouen », note ainsi ironiquement Ben, un internaute ayant partagé les images d’un lavabo rempli d’une eau de couleur brune, qui auraient été prises à Mont-Saint-Aignan, une commune limitrophe de Rouen.

« L’eau de Rouen est potable, mmh », notait parallèlement Jade, suspicieuse au même titre et Noémie, une autre utilisatrice de Twitter ayant filmé ou photographié une eau colorée dans son lavabo. Entre accusations de tromperie et angoisses accrues sur les risques pour la santé, ces messages aux plus de 30.000 retweets en cumulé suscitent depuis de vives réactions sur le Web.

Contactée par 20 Minutes, la Métropole Rouen Normandie renvoie au communiqué publié ce lundi à la mi-journée, dans laquelle elle rappelle avoir procédé, juste après l’incendie et « sous couvert de l’agence régionale de santé […], à des mesures complémentaires des analyses quotidiennes habituelles. »

« Les réservoirs d’eau potable de la Métropole de la rive nord, sur laquelle s’est concentré le panache de fumée, ont tous été vérifiés. […] L’eau distribuée sur les 71 communes de la Métropole Rouen Normandie est potable. Aucune trace de contamination n’a été relevée », poursuit-elle, résultats de mesures à l'appui, tout en précisant que « les réseaux de distribution d’eau potable sont interconnectés et sécurisés de manière à pouvoir isoler toute nappe potentiellement impactée et ainsi assurer la distribution de l’eau potable au robinet des usagers ».

Des résultats confirmés par Catherine Boutet, responsable du pôle santé environnement au sein de l’autorité régionale de santé (ARS) de Normandie : « Nous effectuons habituellement un contrôle de routine, et après l’incident nous avons réalisé des analyses supplémentaires en sortie de réservoir, sur la distribution d’eau. Nous n’avons rien trouvé, tous les résultats sont satisfaisants. En outre, le captage de l’eau ne se fait pas dans la Seine mais sur une eau souterraine, donc protégée. Il faudrait vraiment que la pollution soit très importante pour qu’elle soit touchée. »

Un seul signalement à ce jour

Si aucun des internautes ayant publié ce type d’images n’a donné suite aux sollicitations de 20 Minutes, la mairie de Mont-Saint-Aignan nous affirme n’avoir reçu « aucun retour des habitants ou de la préfecture à ce sujet ».

La Métropole Rouen Normandie nous précise en revanche qu’« à ce stade, sur tous les appels reçus au numéro vert 0 800 021 021 de la Métropole, nous n’en avons reçu qu’un sur un tel cas d’eau colorée, celui de Noémie [citée plus haut], qui a observé de l’eau trouble ce week-end. Elle habite dans un immeuble à Mont-Saint-Aignan et son frère Ben [lui aussi cité auparavant] vit au-dessus. Un expert d’Eaux de Normandie doit passer demain matin pour vérifier mais le problème viendrait plutôt d’une structure privée ».

« Quand il y a des problèmes dans la distribution d’eau, on reçoit toujours des signalements nombreux, ce qui n’a pas été le cas ici » poursuit-elle. Un constat partagé par la Métropole Rouen Normandie, « qui reçoit habituellement une cinquantaine d’appels en quelques minutes dès que des problèmes impactent l’eau du robinet ».

Faut-il voir dans ces colorations la simple conséquence d’une utilisation massive de bornes incendie par les pompiers, qui aurait un impact sur les canalisations des particuliers, comme l’a avancé Fake Investigation ? « Cette piste pourrait être envisageable si cela survenait à proximité de l’incendie. Mais là encore, on aurait eu une perturbation sur l’ensemble du réseau, et de nombreux signalements », conclut Catherine Boutet.