Noël, c’est dans 85 jours. Mais à Salon-de-Provence, petite commune des Bouches-du-Rhône, on a décidé de prendre de l’avance. Beaucoup d’avance. Comme le révèle La Provence, depuis ce vendredi, les techniciens ont d’ores et déjà commencé à installer les illuminations de Noël, deux mois avant la période des fêtes !

Une initiative qui étonne, mais qu’assume totalement le maire LR de la commune, Nicolas Isnard, interrogé par 20 Minutes. « Cela fait plusieurs années que nous procédons ainsi, d’abord pour des raisons d’économie, explique-t-il. Si on commençait à installer les illuminations quinze jours avant la date, on serait obligé de faire appel à des entreprises extérieures et payer des prestataires. En commençant dès maintenant, on ne fait appel uniquement qu’à nos agents des services municipaux. »

Une douzaine de personnes travaille actuellement au service « Festivités électriques » de Salon-de-Provence. « Les Noëls à Salon-de-Provence sont une référence, nous illuminons toute la ville et le premier jour de l’illumination, près de 10.000 personnes viennent assister à cet événement ! », rappelle Nicolas Isnard. Rendez-vous le 23 novembre pour découvrir le résultat de deux mois de travail.