Des milliers de personnes se sont pressées pour rendre hommage à Jacques Chirac aux Invalides ce 29 septembre 2019. — Kamil Zihnioglu/AP/SIPA

Pluie, vent voire du soleil pour les plus chanceux, on espère malgré cette météo automnale que votre week-end a été bon. Et pour ne pas être à la ramasse à la machine à café lundi matin, on vous fait le point sur les temps forts de l’actu de ce samedi et de ce dimanche.

1. Après l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen, quels sont les risques sanitaires?

Scepticisme et questions en suspens. A Rouen, les habitants s’interrogent toujours sur les conséquences sanitaires à court et long terme de l’incendie de l’usine chimique Lubrizol, classée Seveso. Samedi, le préfet de Normandie a tenté de rassurer les populations. Dimanche, c’était au tour du Premier ministre d’assurer que « l’engagement du gouvernement est de répondre à toutes les questions et de faire la transparence totale » après l’incendie à Rouen. Si l’on en sait encore très peu sur les conséquences sanitaires d’un tel accident, des médecins et les autorités de santé rappellent quelques bons réflexes à prendre pour les habitants de Rouen et des environs. Voici les précautions à prendre et les possibles risques qui menacent la population.

L’info en plus : Comment les Rouennaises et les Rouennais vivent dans l'inquiétude depuis l'incendie.

Lundi a été déclaré journée de deuil national après la mort de Jacques Chirac, jeudi. Un service solennel aura lieu en l’église Saint-Sulpice à Paris à midi. Ce dimanche, des milliers de personnes lui ont rendu un hommage populaire aux Invalides. Revivez cet hommage.

L’info en plus : Le masque sosie de Jacques Chirac est visible gratuitement toute la semaine.

3. Le XV de France pourrait perdre gros face aux Etats-Unis à cause d'un typhon.

Anxiété du jour, bonjour. La terre a un peu tremblé dimanche dans la ville de Kumamoto, dans le sud du Japon, où le XV de France a élu domicile en vue du match contre les Etats-Unis et les Tonga. Un séisme de magnitude 3,9 et d’intensité 3, c’est-à-dire faiblement ressenti. Les éléments ne seraient-ils pas en train de se liguer contre le XV de France pour l’empêcher d’atteindre les quarts de la Coupe du monde ? Car figurez-vous, un malheur n’arrivant jamais seul, un typhon devrait balayer le sud de l’archipel nippon pile pour le match des Français contre les Etats-Unis à Fukuoka, le 2 octobre, avec des conséquences sur la suite de la campagne du XV tricolore au Japon. Lesquelles, c'est à lire ici.

L’info en plus : Le couac de la communication de la Fédération française de rugby pour le remplacement de Demba Bamba.

Gaëlle Voiry, Miss France 1990, est décédée lors d’une sortie à vélo en Haute-Savoie, samedi soir. Le cycliste qui l’accompagnait est également mort. Les circonstances de l’accident ne sont pas encore identifiées alors que les deux cyclistes auraient été percutés par une voiture. Sylvie Tellier et le comité Miss France sont bouleversés par ce drame.

L’info en plus : Qui est Romane Edern, la nouvelle Miss Bretagne ?

5. A peine revenu Kylian Mbappé se comporte en véritable patron avec Paris.

Kylian Mbappé face à Bordeaux. - Bob Edme/AP/SIPA

De retour après un mois d’absence, Kylian Mbappé a tout changé à la rencontre Bordeaux-PSG en l’espace d’une demi-heure, samedi. D’un seul coup la lumière est revenue dans le jeu parisien. Kylian Mbappé a tout simplement fait étalage de toute sa panoplie : accélérations, dribbles, feintes de frappe… Tout partait de lui sur la pelouse jusqu’à cette passe décisive pour Neymar. La soirée bordelaise du prodige français à lire ici.

L’info en plus : La magnifique (ok, l'adjectif est un peu fort) victoire du Racing de Strasbourg contre Montpellier.