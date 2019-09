Le feu est désormais éteint à Rouen dans l'usine Lubrizol. — Philippe LOPEZ / AFP

Les craintes du jour : A Rouen, la préfecture tente de rassurer les habitants

Des galettes d'hydrocarbures ont été retrouvées dans la Seine, au lendemain de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. - LOU BENOIST / AFP

Les autorités tentent de rassurer mais l’inquiétude demeure sur les risques liés à l’incendie d’une usine d’hydrocarbure à Rouen, vendredi. Le préfet a assuré ce matin que la fumée qui a surplombé la ville tout au long de la journée de vendredi ne présentait « pas de toxicité aiguë ». Le feu était éteint vendredi matin, mais les pompiers restaient sur place pour surveiller les points chauds, ce qui « va prendre plusieurs jours », a précisé le haut fonctionnaire. Cette catastrophe industrielle n’a fait aucune victime, selon les autorités. Des galettes d’hydrocarbures ont été retrouvées aujourd’hui sur la Seine. Un navire doit se rendre sur le fleuve pour les récupérer.

Le reportage du jour : En Corrèze, la mort de Chirac, « c’est comme si on avait perdu quelqu’un de la famille »

A Sarran, en Corrèze, les habitants se sont succédé au musée du Président Chirac pour dire adieu à leur « ami », « le grand Jacques », décédé jeudi à l’âge de 86 ans. Tous ont une anecdote sur la simplicité de Jacques Chirac ou des preuves de son attachement à sa terre d’élection et d’adoption. 20 Minutes est allé à leur rencontre.

L’arnaque du jour : La compagnie aérienne sponsor de Cyril Hanouna est un fake

Cyril Hanouna, présentateur et animateur, le 5 octobre 2018 à Paris - Christophe Ena/AP/SIPA

Son nom apparaissait dans TPMP au moment de faire gagner des voyages aux téléspectateurs. La compagnie aérienne Skyline Airways est une arnaque, confirme la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). Elle ne possède pas d’avion, et ceux qui apparaissent dans ses pubs sont en fait des photos d’appareils d’autres compagnies, retouchées. La DGAC a informé le 28 août la gendarmerie des transports aériens du cas de cette société, et a précisé qu’elle allait saisir la Répression des fraudes (DGCCRF). Pour les « prix de ouf » annoncés par Cyril Hanouna, on repassera… Les détails de cette affaire sont à lire ici.

La question du jour : Pourquoi les rugbymen français ne sont plus bankables ?

Pas top sportivement, mauvais médiatiquement, les joueurs français n’attirent plus les sponsors. Le XV de France n’est pas forcément dans une démarche de promotion d’une seule tête d’affiche. Un avantage pour l’esprit de groupe, mais un inconvénient quand il s’agit d’entraîner le grand public dans son sillage. Explications.

La vidéo du jour : L’acteur de « Hawaii 5-0 »​, Ian Anthony Dale, parle d’« Atlanta », « The Leftovers » et « Dans leur regard »

