Des galettes d'hydrocarbures ont été retrouvées dans la Seine, au lendemain de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. — LOU BENOIST / AFP

Des galettes d’hydrocarbures ont fait vendredi leur apparition sur la Seine à Rouen, à la suite de l’incendie à l’usine Lubrizol, et l’Etat est en train d’armer un navire pour les récupérer, selon la préfecture. Le feu, qui s’était déclenché jeudi vers 2h40 du matin, est maintenant éteint.

« Nous sommes en train d’armer un navire pour récupérer les galettes avec un chalut tampon, fait pour ramasser les hydrocarbures », a expliqué Benoît Lemaire le directeur de cabinet du préfet de Normandie. « Il n’y en a pas des tonnes à mon avis, mais ça nécessite qu’on les récupère. On a demandé que ce soit fait cet après-midi », a ajouté le haut fonctionnaire.

Des galettes retrouvées dans les jardins

Le préfet de Normandie, Pierre-André Durand, avait envisagé dès jeudi après-midi cette éventualité : il n’est « pas impossible qu’on relève quelques traces au-delà des barrages à l’occasion de la marée », avait-il averti lors d’un point-presse, mais elles seront « aisément récupérables, car en surface ».

Des galettes ont aussi fait leur apparition, notamment dans les jardins de la préfecture, a confirmé vendredi le préfet, lors d’une conférence de presse retransmise par le journal Paris-Normandie à la mi-journée. « Il y a une présence de suie qui peut être assez marquée dans certaines zones du territoire », avait-il indiqué un peu plus tôt dans la matinée. « C’est de la suie qui s’est agglomérée du fait de la pluie, une combinaison d’additifs d’huile de moteur et d’hydrocarbures », a précisé le préfet, c’est-à-dire des matières qui ont brûlé sur le site Lubrizol, une usine classée Seveso seuil haut.

Contacter le médecin traitant

Dans son point de situation diffusée dans la matinée, la préfecture a délivré des « consignes de nettoyage en cas de présence de suies », à savoir : d' « éviter tout contact cutané », « nettoyer les locaux, fenêtres, mobiliers et jeux extérieurs et les abords (préau, cours…) uniquement à l’eau », « ne pas utiliser de nettoyeur haute pression pouvant mettre en suspension des particules », ne pas effectuer de balayage à sec, « ne pas utiliser d’aspirateur ». De plus, « lors du nettoyage, protéger sa peau par le port de gants de ménage » et « ne pas consommer les végétaux souillés par les suies et se laver les mains en cas de contact ».

De son côté, l’ARS Normandie recommande à toutes les personnes qui ont besoin d’un avis médical de contacter leur médecin traitant et « en soirée (de 20h à 8h) et ce week-end, appelez le 116117 : un médecin généraliste de garde ». La station de la chaîne France 3 Rouen a été évacuée vendredi vers 11h15 en raison d’une forte odeur entraînant des vomissements.