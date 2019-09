8h58 : Le Premier ministre apporte de la nuance

Difficile un jour de décès de pourvoir parler des « faces sombres » d’une personnalité. En ce lendemain matin, Edouard Philippe, sur RTL, ose un peu plus : « Dans Jacques Chirac, il y a tout, a-t-il poursuivi. Des côtés absolument remarquables, sympathiques, truculents, visionnaires, exigeants. Et des côtés plus compliqués, plus sombres. »

Interrogé sur les échecs de l’ancien chef de l’Etat, notamment à mener une réforme des retraites en 1995, Edouard Philippe a rétorqué que Jacques Chirac est « comme tous les responsables politiques : il ne pouvait pas dire au terme de l’exercice de ses mandats qu’il avait tout fait. Ce n’est pas le seul, cela arrivera à d’autres et cela arrivera à moi. »