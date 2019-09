Jacques Chirac dans les jardins de l’Élysée, le 27 avril 1996. — Francois Mori/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

21h30, ce jeudi, place Beauvau, à quelques mètres de l’Elysée. Une queue s’étend déjà. Quelques heures plus tôt, la présidence de la République a annoncé que le palais présidentiel ouvrait ses portes aux Français à partir de 21 heures jusqu’à dimanche inclus, pour ceux qui veulent signer un recueil de condoléances en hommage à Jacques Chirac. 20 minutes vous livre son reportage.

À 23h, il y a encore la queue pour rendre hommage à Jacques Chirac à l’Elysée pic.twitter.com/9kTG0NXstt — Mathilde Cousin (@CousinMathilde) September 26, 2019

Le spectaculaire incendie qui s’était déclenché dans la nuit de mercredi à jeudi dans l’usine Lubrizol de Rouen, classée Seveso seuil haut, est éteint, a indiqué ce vendredi Benoît Lemaire le directeur de cabinet du préfet de Normandie. L’incendie, qui n’a pas fait de victime, avait donné lieu à un panache de 22 km de fumée noire de long au-dessus de l’agglomération, selon la préfecture.

Des manifestants devant la Maison Blanche, le 26 septembre 2019. - Carolyn Kaster/AP/SIPA

La Maison Blanche en état de siège. Donald Trump a survécu à Stormy Daniels et à Robert Mueller. Mais après avoir tergiversé pendant des mois, les démocrates ont lancé une procédure d’impeachment contre le président américain. Et la publication de la conversation dans laquelle le président américain demande à son homologue ukrainien d’enquêter sur le fils de Joe Biden, mercredi, puis celle de la plainte du lanceur d’alerte, jeudi, ont un peu plus amplifié la crise.