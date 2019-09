Au musée du Président Jacques Chirac, à Sarran, en Corrèze. — B. Colin

A Sarran, en Corrèze, les habitants se sentent orphelins du « Grand Jacques ».

Ils affluent pour lui rendre hommage dans le musée qui porte son nom.

Tous ont une anecdote sur la simplicité de Jacques Chirac ou des preuves de son attachement à sa terre d’élection et d’adoption.

Ici, « il connaissait tout le monde, toutes les familles, se souvenait de tous les noms ». Ici, c’est Sarran, au cœur de la Corrèze, cette terre à laquelle il fut tant attaché et où il restera pour l’éternité « le grand Jacques ». Au musée qui porte son nom, et dont les collections regorgent des cadeaux qu’on lui a offerts lorsqu’il était Président, le téléphone sonne pour savoir où est-ce que l’on peut envoyer des fleurs et si un hommage va lui être rendu.

Les habitants du coin ont fait le déplacement pour noircir les pages du livre d’or. « Il était très près des gens, très apprécié et faisait l’unanimité », assure Simone, une habitante du village voisin. Emue, cette retraitée a tenu à venir lui rendre hommage pour confirmer « qu’on continue à l’aimer ».

Des déclarations d’amour que de nombreux visiteurs ont tenu à écrire. Des souvenirs de l’homme qu’ils ont tenu à partager. Comme Francis, ancien gendarme à Egletons, qui pendant 5 ans a assuré sa sécurité à chaque fois qu’il descendait au château de Bity. Aujourd’hui à la retraite, il ne cache pas sa tristesse. « C’était un père de famille pour nous, il nous connaissait tous, savait combien on avait d’enfants. Lors de son premier voyage ici en 1995 en tant que Président, il est venu nous voir à la brigade, à chaque fois, il descendait de sa voiture pour venir nous saluer », se souvient Francis. La distance que sa fonction lui imposait ne l’empêchait pas d’aller taper de temps en temps quelques cigarettes aux gendarmes, « ça nous est arrivé d’aller boire un verre ensemble », se remémore aussi le retraité.

« Nous sommes tous orphelins »

Une proximité que Sandra, n’a pas oubliée. « C’est comme si l’on perdait quelqu’un de la famille, un grand-père. Ici, nous n’avions pas le côté Président, on le croisait au marché, sa femme venait à la boulangerie en 206 chercher le pain. On lui doit tellement », poursuit la quadragénaire qui s’est engagée aux municipales sur une liste à filiation chiraquienne.

« On perd un ami, les bébés Chirac que nous sommes sont orphelins », lâche Pascal Coste, président du conseil départemental de Corrèze qui l’a connu lorsqu’il avait 13 ans, en 1979. Il se souvient d’un homme avec « un gros charisme, une capacité d’écoute, avec beaucoup d’humour, un super copain », résume-t-il. Plus tard, en tant que président des Jeunes Agriculteurs, il l’a côtoyé régulièrement, a assisté à des déclarations qui restent gravées dans les mémoires, comme le fameux « c’est beau, mais c’est loin ».

Mais ce lointain pays qui l’a adopté définitivement, il a su aussi le remercier. « Il a créé 1.000 emplois dans le secteur du handicap, fait venir des entreprises et a permis de désenclaver la Corrèze en créant des autoroutes », rappelle le sénateur Daniel Chasseing que Chirac a fait entrer en politique. Cette terre qu’il a sillonnée durant des années « oui, il l’avait bien lui aussi en cathéter », confirme Simone. Et elle le lui rend bien.