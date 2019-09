Ses fondateurs le disent « unique en Europe ». Le Centre de réponse à la catastrophe (CRC) Toulouse-France a été officiellement lancé mercredi. Son nom ne laisse pas entrevoir des lendemains qui chantent. Pas plus que le discours du préfet de Haute-Garonne, depuis le CHU Purpan.

« Le CRC s’inscrit dans un contexte global de crises récurrentes, lance Etienne Guyot. Depuis le début du XXIe siècle, elles se succèdent à un rythme sans précédent. » De la catastrophe d’AZF en 2001 aux attaques perpétrées par Mohamed Merah en 2012, Toulouse a payé un très fort tribut.

« Seul, aucun service n’est capable de faire face », observe Sébastien Vergé, directeur du Sdis 31. Le CRC doit permettre de formaliser la collaboration entre pompiers, autorités, forces de l’ordre et services de santé, déjà effective, par la force des choses, sur le terrain. « La préfecture organise au minimum un entraînement par mois, et chaque service en organise aussi de son côté », relève Vincent Bounes, chef du Samu 31.

Pour l’heure, les exercices se font en espace naturel, dans le métro quand il est fermé, au Stadium de Toulouse ou encore dans des salles de spectacle. Mais le CRC caresse un projet : ouvrir un dôme sensoriel, sur un terrain restant à trouver dans la Ville rose. « On espère qu’il sera financé par l’Europe », reprend Vincent Bounes, qui chiffre le projet à « quelques centaines de milliers d’euros », et espère le voir sortir de terre d’ici à deux ans. Avec ce dôme, différents scénarios de crises seraient reproduits en un seul endroit.

« Quand on est sur une catastrophe, il y a des odeurs de chair, de fumée. Il peut pleuvoir, faire froid. Le dôme permettra de créer un espace dans lequel on peut rentrer des débris ou un bout de bâtiment. On peut y recréer un espace sensoriel maîtrisé. »