Donald Trump — Evan Vucci/AP/SIPA

Il est 19h30, l'heure de vous résumer l'actualité du jour.

La question du jour : La procédure d’impeachment des démocrates va-t-elle servir Donald Trump ?

Donald Trump est président des Etats-Unis depuis janvier 2017. - CHINE NOUVELLE/SIPA

Les démocrates ont lancé ce mardi une procédure d’impeachment contre le président républicain en exercice, Donald Trump. Il est accusé d’avoir demandé au président ukrainien d’enquêter sur son rival politique, Joe Biden. Pour Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord de l’Ifri, la procédure a peu de chances d’aboutir, et pourrait même servir le chef de l’Etat, qui pourra « jouer au martyr et convaincre sa base de rester avec lui ». Son interview est à lire ici.

Le beau geste du jour : Elle sauve son guide, son record du Kilimandjaro n’est pas homologué

Vanessa Morales, une infirmière de la région toulousaine, a battu le record de vitesse d’ascension du Kilimandjaro. Mais pour sauver son guide pris de malaises, cette jeune maman de 36 ans a dû faire des pauses qui lui ont coûté l’homologation. Elle était arrivée en 6h58 au sommet par le Western Breach et, avec la descente, avait réalisé un aller-retour en 9h58 et 49 secondes. On vous raconte tout en détail.

La nouveauté techno du jour : Le pass navigo arrive sur les smartphones

Le 10 décembre 2018, à Paris (12e). Une entrée du RER A et du métro (lignes 1, 2, 6 et 9), place de la Nation. - Clément Follain / 20 Minutes

Ile-de-France Mobilités a lancé ce mercredi des tickets et abonnements dématérialisés sur smartphone. Pour l’instant, il faut être abonné à Orange (quel que soit votre téléphone), ou bien muni d’un Samsung (peu importe l’opérateur) pour que l’appli fonctionne. La validation fonctionne même quand le téléphone est éteint. On vous explique.

Le copy comique du jour : Gad Elmaleh avoue ses plagiats

Le comique a avoué qu’il y avait une partie de vrai dans les accusations de plagiat. 20 Minutes revient dans cet article sur plus de six mois de tourments pour l’interprète de Chouchou.

La vidéo du jour : Dans le Nord, les ruches de cette apicultrice sont « sponsorisées »

