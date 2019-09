Donald Trump et la cheffe des démocrates au Congrès américain Nancy Pelosi, le 5 février 2019. — DOUG MILLS/THE NEW YORK TIMES/AP/SIPA

Une grande bataille se prépare. La cheffe des démocrates au Congrès américain, Nancy Pelosi, a annoncé mardi l’ouverture d’une « enquête officielle d’impeachment » contre Donald Trump, estimant que « ses actes jusqu’à ce jour ont violé la Constitution. » Donald Trump a aussitôt dénoncé une « chasse aux sorcières » et un « harcèlement présidentiel ». Il a déclassifié sa conversation avec le président ukrainien au cœur de la nouvelle polémique. La retranscription sera publiée mercredi mais les démocrates, ainsi que plusieurs républicains, réclament la publication intégrale de la plainte du lanceur d’alerte.

Les conditions d’une négociation entre les Etats-Unis et l’Iran sont réunies, a estimé Emmanuel Macron, ce mardi à New York, ajoutant qu’il appartenait désormais à ces deux pays de s’en « saisir » pour avancer vers un accord. « Je considère que les conditions d’une reprise rapide des négociations ont été créées », a-t-il déclaré, ajoutant que cela pouvait passer par une « rencontre » des présidents Donald Trump et Hassan Rohani ou par un processus plus « progressif ». Le président Macron a réitéré son souhait que les deux dirigeants saisissent l’opportunité de leur présence concomitante à New York à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations unies pour une telle rencontre.

Le ticket pour la demi-finale dans la poche… et décroché haut la main. Ce mardi, les Français ont balayé les Italiens pour se qualifier en demi-finale de l’Euro de volley. Les Bleus, exceptionnels, se sont imposés en trois sets (25-16, 27-25, 25-14), dans un hall XXL en fusion à Nantes. « On ne s’attend jamais à un match comme ça », reconnaît le capitaine Benjamin Toniutti. « On les a étouffés d’entrée de jeu et on leur a laissé aucune chance », renchérit Julien Lyneel. Sauf dans le deuxième set durant lequel les Italiens ont eu trois balles de set. « On est sûrs de notre jeu, ça aide dans ces moments-là », avoue Toniutti.