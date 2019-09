Boris Johnson — Matt Rourke/AP/SIPA

1- Le camouflet du jour : La Cour suprême britannique désavoue Boris Johnson, quel avenir pour le Brexit ?

Brexit, la sortie la plus longue de l’histoire. La Cour suprême britannique a jugé « illégale », ce mardi, la décision du Premier ministre Boris Johnson, prise fin août, de suspendre le Parlement et ordonné qu’il siège à nouveau « dès que possible ». Bon, et pour la suite de ce soap opera qu’est devenu le Brexit ?

Agnès Alexandre-Collier, spécialiste de la vie politique britannique, nous dessine l’avenir plus que flou du pays.

2- Le SOS du jour : Océans et cryosphère, deux puissantes armes anti-réchauffement en péril

Cette image de la NASA a été publiée le 20 décembre 2017, et prise le 29 novembre 2017 par Operation IceBridge lors d'un vol à destination de Victoria Land. Elle montre un iceberg flottant dans le détroit de McMurdo en Antarctique. - Chris LARSEN / NASA / AFP

La Terre nous envoie de ses nouvelles et elles sont encore plus mauvaises qu’il y a quelques mois. Ce mercredi, les scientifiques du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) publient un rapport spécial sur les océans et la cryosphère, soit l’ensemble des glaces à la surface du globe terrestre. Chute des stocks de poissons, cyclones plus intenses, dégel du permafrost… Une nouvelle fois, ce n’est guère rassurant.

3- Le faux du jour : Non, un homme qui aide à la maison ne risque pas plus de divorcer

Bien tenté. Passer le balai, une cause de séparation ? « Plus un homme aide à la maison, plus il risque de divorcer », avancent plusieurs pages Facebook. Ces pages s’appuient sur une étude publiée en 2012 par deux chercheurs norvégiens, Thomas Hansen et Britt Slagsvold. Mais voilà pourquoi ce n’est pas franchement exact.

4- La question du jour : Qui sera impacté par la réforme de l'assurance-chômage ?

Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud lors d'un déplacement à Evreux le 24 juin 2019. - NICOLAS MESSYASZ/SIPA

A quoi auront droit les chômeurs dans les mois qui viennent, avec l’entrée en vigueur des nouvelles règles imposées par l’exécutif ?

