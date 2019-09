Non, une étude norvégienne ne permet pas de conclure que « plus un homme aide à la maison, plus il risque de divorcer ». — Sierakowski / Denis/ISOPIX/SIPA

Passer le balai, une cause de séparation ? « Plus un homme aide à la maison, plus il risque de divorcer », avancent plusieurs pages Facebook. Ces pages s’appuient sur une étude publiée en 2012 par deux chercheurs norvégiens, Thomas Hansen et Britt Slagsvold.

Les chercheurs ont cherché à savoir si une répartition égale des tâches ménagères protège contre une dissolution du couple. Pour cela, ils ont analysé des registres et ont regardé l’évolution des couples pendant une période de quatre ans. Leur résultat ? Le risque de divorce, pendant cette période, augmente de 50 % quand l’homme effectue autant voire plus de travail à la maison.

Pourtant, on ne peut pas lier cette augmentation à la répartition des corvées à la maison. 20 Minutes vous l’explique en vidéo.

