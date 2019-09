Près de 20 000 manifestants issus de 14 professions libérales ont manifesté ce lundi 16 septembre contre la réforme des retraites. — C.-E.AK

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Après les avocats, les médecins, les pilotes, les infirmières, la RATP ou encore Force Ouvrière, c’est au tour de la CGT de défiler ce mardi dans toute la France contre la future réforme des retraites, pour laquelle le gouvernement prend désormais son temps. Solidaires, la FSU et l’Unsa-Ferroviaire se sont joints à cet appel à manifester lancé mi-juillet en solo par la CGT au moment de la remise du rapport du haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, devenu depuis membre du gouvernement.

Des députés très engagés, près de trois semaines de débats et plus de 2.500 amendements : c’est le coup d’envoi ce mardi à l’Assemblée d’un marathon parlementaire sur le projet de loi bioéthique, avec une attention largement polarisée sur la PMA pour toutes. A partir de 16h30, pas moins de trois ministres se succéderont à la tribune de l’hémicycle pour défendre la première grande réforme sociétale du quinquennat Macron, en première lecture. Agnès Buzyn (Santé), Nicole Belloubet (Justice) et Frédérique Vidal (Recherche) soutiennent d’une même voix « un très beau texte » qui tient compte des avancées de la science et de la société tout en fixant des « garde-fous ». Outre la mesure phare maintes fois repoussée de l’extension de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires prévue dès l’article 1er, le vaste projet de loi aborde nombre d’autres sujets hautement sensibles.

Le suspense continue. Donald Trump a affirmé lundi qu’aucune rencontre n’était prévue « à ce stade » avec Hassan Rohani, mais il a laissé la porte ouverte à une entrevue, à New York, qui serait historique malgré les attaques en Arabie saoudite attribuées par les Occidentaux à l’Iran. Tous les regards sont tournés vers les présidents américain et iranien à l’occasion de la 74e Assemblée générale des Nations unies. « Nous n’avons rien de prévu à ce stade », a déclaré le milliardaire républicain. « Je n’exclus jamais rien », a-t-il toutefois ajouté peu après.