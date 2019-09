Un instructeur de l'Académie de langue des signes — Paul Blin Kernivinen/ 20 Minutes

Pour s’exprimer, échanger et se comprendre, parler n’est pas toujours nécessaire. La langue des signes française est visuelle et gestuelle, et ceux qui l’utilisent s’expriment uniquement avec les mouvements du corps et des expressions du visage.

Pour les entendants qui souhaitent apprendre cette langue, il faut changer de mode de communication, oublier la voix. Une fois ce pas franchi, il existe de nombreux moyens d’apprendre à signer : via des asociations, grâce à des vidéos sur Internet, ou encore via des applications mobiles.

A l’occasion de la 2e journée internationale de la langue des signes, on a demandé à un formateur de l’Académie de Langue des Signes Française de nous apprendre des mots basiques et quelques mots d’actu.