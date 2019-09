ATTENTION CA GLISSE La troisième édition de cette course insolite s'est déroulée ce dimanche après-midi à Nantes

La course des garçons de café de Nantes — J. Urbach/ 20 Minutes

Certes, c’est la troisième édition, mais l'événement a toujours quelque chose de savoureux. Ce dimanche après-midi, le centre-ville de Nantes s’est transformé en un gigantesque terrain de jeu pour plus d’une centaine de serveurs et serveuses des bars et restaurants de la Cité des ducs.

L’épreuve, qui consiste à effectuer une boucle de près de 2,5 km dans les rues (muni d’un plateau de 2,358 kg) a donné lieu à son lot de performances, rigolades, et moments de solitude, notamment dans les redoutables escaliers du passage Pommeraye ou sur les pavés mouillés.

L’occasion d’en mettre plein la vue au public venu nombreux et de revaloriser une profession qui n’a jamais autant manqué de main d'œuvre, notamment dans le département.