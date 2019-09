Les calanques de Marseille sont l'un des sites les plus visités en région Paca. — P.MAGNIEN / 20 MINUTES

Une première mondiale. Le centre régional de tourisme (CRT) de la région Provence Alpes-Côte d'Azur vient de s’associer à l' application de navigation Waze pour limiter l'afflux de touristes sur certains sites. Si la fréquentation touristique n’a pas été forcément au rendez-vous en juillet, le seul week-end du 15 août a attiré près de 2.5 millions de touristes dans la région.

« La surfréquentation de certains sites peut avoir évidemment des conséquences environnementales. Mais cela peut aussi à la dégradation du site, les gens ne voudront plus le visiter. On s’est donc demandé de quels outils on pouvait se servir pour réguler le trafic sous la forme de conseil. On a tout de suite réfléchi à la navigation GPS, et Waze a été la première entreprise à nous répondre », explique Loïc Chovelon, directeur général du CRT Paca.

Le Verdon et Roussilon testés

Puisqu’il est très difficile de prévoir la fréquentation de certains sites, il était nécessaire d’avoir recours à une application participative en temps réel. « Grâce à ce partenariat unique avec Waze, nous allons tester la solution sur deux sites, le Verdon et Roussillon, avant de l’étendre à d’autres sites pour la prochaine saison touristique », fait savoir le directeur du centre de tourisme.

Concrètement, si vous rentrez une adresse à proximité d’un site déjà très fréquenté, l’application vous préviendra. Elle vous conseillera soit de revenir à des horaires moins fréquentés, soit de vous reporter sur un site proche moins bondé.