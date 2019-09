Un portrait d'Emmanuel Macron décroché. Illustration — ALLILI MOURAD/SIPA

Aucun « décrochage » n’a été nécessaire pour défiler avec le portrait présidentiel. Samedi, à Vienne (Isère), au sud de Lyon, des « gilets jaunes » ont participé à la marche pour le climat organisée dans la ville, avec le portrait d’Emmanuel Macron prêté par le maire Thierry Kovacs. L’élu, également conseiller régional Les Républicains, a, selon Le Dauphiné, accepté la demande d’un groupe de manifestants qui a ainsi déambulé avec la photo du président, présenté tête à l’envers.

« J’ai eu une demande de prêt, ils se sont engagés à ne pas avoir de geste déplacé ou obscène avec le portrait. Et à le rendre avant la réouverture de la mairie lundi (…) On a quand même le droit de manifester dans ce pays », a expliqué le maire de Vienne au quotidien régional.

Les «décrocheurs » de Macron ne pourraient pas agir sans la complicité active de certains maires.

Illustration hier à Vienne (Isère) où le maire M. Kovacs (LR) a «prêté » le portrait du président au leader local autoproclamé des gilets jaunes.



Ses électeurs apprécieront. — Philippe le bas (@vicevertu1794) September 22, 2019

Quand @Thierry_Kovacs , maire de Vienne donne le portrait du Président de la République aux gilets jaunes, ses intentions sont limpides: il fait de bas calculs électoralistes sur le dos du climat et abime les institutions de la 5eme République. #antidemocratique#lamentable pic.twitter.com/1Ku8ug8SsR — Abadie Caroline (@AbadieCaroline) September 21, 2019

Un acte vivement condamné par les élus LREM

Mais son acte de « générosité » n’a pas manqué d’attiser la colère et l’indignation de plusieurs élus LREM, qui ont dénoncé sur les réseaux sociaux un « acte antirépublicain » et une « faute politique et morale ».

Ce n'est pas le gouvernement que je défends mais les symboles de la République, que le maire #LR sortant a décidé de les jeter en pâture aux #Giletjaune — Florence David (@F_David38) September 22, 2019

« Ma réaction aurait été identique si le portrait avait été celui de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, ou François Hollande », a indiqué sur Twitter Florence David, candidate LREM aux municipales à Vienne, qui explique avoir quitté la manifestation pour le climat après avoir fait part de son indignation aux « gilets jaunes ».